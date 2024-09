Betnacional: Incentivando o engajamento dos torcedores com Rich Media

Como a MGID usou os recursos rich media para criar anúncios interativos que despertem o interesse dos torcedores e gerem engajamento com a Betnacional.

O desafio

O desafio para esta campanha era impactar potenciais apostadores do segmento esportivo com mensagens atrativas, persuasivas e eficazes, trabalhando as etapas de consideração e interesse a fim de gerar engajamento e leads qualificados. Assim, além de despertar a atenção com anúncios envolventes, o objetivo é incentivar as interações com a plataforma de apostas Betnacional.

A solução

Para esta campanha, a MGID implementou anúncios rich media que traziam imagens animadas do Vinicius Jr., famoso jogador de futebol e embaixador da Betnacional, com mensagens envolventes e recursos interativos estimulando os potenciais apostadores a criarem a sua conta na plataforma.

A campanha foi direcionada a um público amplo (maiores de 18 anos no Brasil que interagem tanto com desktop como com celular) e os criativos possuíam apelo visual e contextual. Os anúncios utilizaram palpites relacionados a temas que estavam em alta no país e cotações de futuros jogos, de forma a provocar interesse nas mensagens. O CTA (call-to-action) e os recursos de arrastar e tocar na tela para descobrir mais sobre o conteúdo incentivaram o engajamento dos torcedores com o site de apostas. <br> <br>

Betnacional conquista 210% de engajamento

Resultados

Durante o período de Outubro, a campanha alcançou mais de 1 milhão de impressões, com 97 mil interações e CTR de 0,5%. Uma das peças, que trazia as cotações do jogo da final da Libertadores, se destacou com 210% de engajamento. <br><br>