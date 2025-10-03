História de sucesso
Beach Park: A mensagem certa, na hora certa, para o público certo
Como os formatos rich media e a segmentação feita de maneira inteligente estimularam a interação do público com os ads do Beach Park.
Desafio
O Beach Park, parque aquático localizado na cidade de Fortaleza, tinha o desafio de atrair visitantes de São Paulo de forma dinâmica e contextualizada.
O objetivo era estimular a interação com os anúncios e engajar o usuário para saber mais sobre o destino, demonstrando os benefícios da atração turística de maneira divertida e customizada ao cenário do usuário.
Solução
Como as peças foram segmentadas especificamente para o público de São Paulo, e a região estava passando por uma forte frente fria, o conceito visual foi adaptado para tornar a comunicação ainda mais relevante com a solução Rich Media.
A equipe de criação da MGID usou o formato “scratch", simulando que toda a peça estava congelada, com o CTA "Tá frio aí? Descongele a diversão aqui”. Quando o usuário passava o cursor customizado com o sol, o gelo se derretia, revelando a mensagem de que no Beach Park é verão o ano inteiro, com fotos e vídeos do local, além da frase “Frio aqui, só na barriga”. Dessa forma, além de contextualizar com o clima atual da região, foi reforçado o diferencial do destino de maneira interativa e divertida, alcançando 47% de engajamento com o criativo.
Na mesma linha, outra peça da campanha explorou o “efeito molhado” para atiçar a curiosidade, dessa vez usando o logo do Beach Park como trigger para reforçar o slogan "Você exatamente onde sonhava estar", com um botão de “Saiba mais” direcionando para o site do estabelecimento.
A campanha foi realizada em colaboração com a Incomum Estratégia, empresa de mídia programática que é parceira da MGID na região Nordeste.
Resultados
Durante o mês de Junho, a campanha alcançou mais de 2,4 milhões de impressões, 19% de engajamento e 4 mil cliques. Destaca-se o anúncio "Frio aqui, só na barriga” com 47% de engajamento, vindo especialmente de publishers premium com tráfego qualificado em dispositivos móveis.
Resultados por números
- Impressões2.403.711
- Cliques4.939
- Engajamento19%
Sobre o Beach Park
De restaurante à beira-mar a um dos maiores complexos turísticos do Brasil, o Beack Park possui uma trajetória de 40 anos encantando famílias e viajantes do mundo inteiro.
Localizado na encantadora praia do Porto das Dunas em Aquiraz - CE, a 20km de Fortaleza (Ceará), o local é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com mais de 200.000 m², une um dos melhores parques aquáticos do mundo, quatro resorts e restaurantes com deliciosas experiências gastronômicas.