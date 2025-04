Banco HSBC: Servindo ao mundo financeiro com mensagens exclusivas

Como a MGID usou mensagens de formato nativo exclusivas para gerar leads relevantes para os serviços de cartão de crédito do HSBC.

O desafio

O desafio para o HSBC era gerar leads relevantes para seus cartões de crédito de cashback Visa Platinum e Platinum na Indonésia. Embora seja uma das maiores organizações bancárias do mundo e atenda a mais de 40 milhões de clientes, o público-alvo da campanha do HSBC consistia em jovens indonésios, mulheres e famílias que buscavam um futuro confortável.

A solução

A MGID conseguiu envolver o público-alvo de homens, mulheres e famílias jovens, entregando mensagens originais em formato nativo. Essas mensagens foram elaboradas para atingir um público global e local - neste caso, indonésios.

As mensagens exclusivas foram criadas para conectar o desejo dos usuários por um futuro seguro e confortável com os serviços de cartão de crédito do HSBC. Esses serviços poderiam ajudar o usuário a alcançar um futuro onde seus maiores desejos foram realizados apenas por meio do engajamento com a campanha.

Resultados

Durante a execução desta campanha, a MGID foi capaz de atingir mais de 74,000 cliques com um CPC médio de $ 0,06 e uma taxa de conversão de 1,5%.