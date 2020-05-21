Autor

Sergii Denysenko

Diretor Executivo

Com mais de 20 anos no setor de publicidade na Internet, Sergii ocupou cargos executivos em empresas multinacionais e criou várias plataformas globais de mídia digital. Antes da MGID, Sergii ocupou cargos de CEO na Sales House, na TAKiTAK! Publicidade e na Gala Media. Ele também foi vice-presidente e gerente de desenvolvimento de rede da Gala.net. Liderando uma das primeiras, e agora maiores empresas de publicidade nativa do mundo, é responsável pelos negócios globais da MGID com um foco especial em garantir o lugar da empresa como a empresa líder de publicidade nativa. Desde que ingressou no MGID em 2011, Sergii liderou uma equipe mundial de mais de 750 membros, lançando novos serviços que permitiram à MGID triplicar suas receitas.