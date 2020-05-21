Criar uma conta
Autor

Sergii Denysenko

Diretor Executivo

Com mais de 20 anos no setor de publicidade na Internet, Sergii ocupou cargos executivos em empresas multinacionais e criou várias plataformas globais de mídia digital. Antes da MGID, Sergii ocupou cargos de CEO na Sales House, na TAKiTAK! Publicidade e na Gala Media. Ele também foi vice-presidente e gerente de desenvolvimento de rede da Gala.net. Liderando uma das primeiras, e agora maiores empresas de publicidade nativa do mundo, é responsável pelos negócios globais da MGID com um foco especial em garantir o lugar da empresa como a empresa líder de publicidade nativa. Desde que ingressou no MGID em 2011, Sergii liderou uma equipe mundial de mais de 750 membros, lançando novos serviços que permitiram à MGID triplicar suas receitas.

Você pode encontrar Sergii Denysenko em linkedin ou twitter

Artigos de Sergii Denysenko

2300
5 leitura mínima
Liderança de Pensamento
Três passos para construir uma abordagem robusta para a segu...

A publicidade programática nativa está em ascensão, conforme ilustrado pelo relatório da Media...

10 de dez. de 2021 • 5 leitura mínima
Não há mais postagens

Desempenho nativo em minutos

Com a MGID, você obtém acesso a mais de 32.000 editores e mais de 185 bilhões de impressões mensais.

Seja um anunciante
Seja um editor