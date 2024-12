Autor

Lorenzo Nicodemo

Head of Publisher Acquisition - Latam e Brasil

Lorenzo Nicodemo atua como Head of Publisher Acquisition na MGID para o Brasil e América Latina. Possui uma trajetória de mais de 10 anos no mercado publicitário, com experiência consolidada nas áreas de desenvolvimento de negócios, sucesso do cliente, relacionamento com publishers e mídia programática. Com passagem por grandes empresas como Yahoo e Criteo, é especialista no atendimento a parceiros B2B em AdTechs e MarTechs. Na MGID, sua missão é expandir a presença da empresa na região, fortalecendo parcerias com publishers e portais de notícias.