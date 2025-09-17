MGID Biergarten Colonia 2025
Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2025 15:00 CEST • Fecha de finalización: 17 de septiembre de 2025 20:00 CEST
Lugar de encuentro: ANNO 1858 Heumarkt 6 Colonia, Alemania • Conózcanos: En el evento
Encuentros
El 17 de septiembre, primer día de DMEXCO, MGID lo invita a una acogedora reunión Biergarten. Únase a nosotros para una noche de networking, bebidas refrescantes y deliciosos snacks. ¡Los lugares son limitados, así que asegúrese de registrarse con anticipación!
Inscríbase en el enlace: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/