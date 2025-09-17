Crear una cuenta

MGID Biergarten Colonia 2025

Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2025 15:00 CEST • Fecha de finalización: 17 de septiembre de 2025 20:00 CEST
Lugar de encuentro: ANNO 1858 Heumarkt 6 Colonia, Alemania  •  Conózcanos: En el evento
Encuentros

El 17 de septiembre, primer día de DMEXCO, MGID lo invita a una acogedora reunión Biergarten. Únase a nosotros para una noche de networking, bebidas refrescantes y deliciosos snacks. ¡Los lugares son limitados, así que asegúrese de registrarse con anticipación!

Inscríbase en el enlace: https://lc.mgid.com/biergarten-cologne-2025/

