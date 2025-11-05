Intersections 2025
Fecha de inicio: 5 de noviembre de 2025 8:00 CEST • Fecha de finalización: 6 de noviembre de 2025 16:00 CEST
Lugar de encuentro: Allianz MiCo Milán, Italia • Conózcanos: Stand # 25
Evento de la Industria
Nos encantará verlo en nuestro stand en Intersections 2025, el mayor evento de Italia dedicado al marketing, la comunicación, la creatividad y la tecnología. Este evento reúne al Foro IAB y al Festival IF! Italians para explorar cómo la IA está transformando nuestra industria.
Más información: https://intersections.it/