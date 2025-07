Autor

Olha Surynets

Directora de Recursos Humanos

Olha Surynets es Directora de Gestión de Capital Humano en MGID Group, con más de 18 años de experiencia diversa en los sectores de TI, consultoría, sector público y educación. Es profesional certificada por el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en Londres, posee la credencial SHRM-SCP de la Society for Human Resource Management y está certificada como Global Remuneration Professional por WorldatWork. Olga también es experta en el diseño e implementación de soluciones de gestión para APT, la agencia ucraniana de inversión en capital humano. Además de su rol corporativo, imparte clases como profesora invitada en la Kyiv School of Economics y en la KROK Business School. Asimismo, está certificada como coach organizacional (ACSTH, ICF), practitioner en juegos (game practitioner) y practitioner en PNL (NLP practitioner).