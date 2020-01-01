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850+
млн уникальных посетителей в месяц
32+
тыс. контентных сайтов
на 60%
CTR в среднем выше по сравнению с дисплейной рекламой
185+
млрд контентных рекомендаций ежемесячно

Нативные форматы рекламы

Смарт виджет MGID
Помогает получить высокий уровень вовлеченности, точно определяя подходящий момент и правильный формат для донесения сообщения пользователю.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Нативные виджеты
Адаптивные, интегрируемые в дизайн площадки рекламные блоки, которые помогут рассказать историю вашего бренда.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Нативное видео
Помогает рассказать историю с помощью вовлекающих видео, размещенных на премиальных площадках, с которыми сотрудничает MGID.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
smart widgetnative widgetsnative video

Кейсы

Brandformance для международных и локальных брендов в действии
Domino's: вкусное решение для индонезийского региона
Как MGID увеличила количество онлайн-заказов в Domino’s, используя воображение с CTA.
Dominos
Domino's: вкусное решение для индонезийского региона
Как MGID увеличила количество онлайн-заказов в Domino’s, используя воображение с CTA.
ПОДРОБНЕЕ
0.71%
Средн. CTR
$0.03
Средн. cpc
166,700
КЛИКОВ
HSBC Bank: помогаем нескучно рассказать о себе
Как MGID привлекла лидов, заинтересованных в кредитных картах HSBC.
HSBC Bank: помогаем нескучно рассказать о себе
Как MGID привлекла лидов, заинтересованных в кредитных картах HSBC.
ПОДРОБНЕЕ
$4
eCPA
$0.06
CPC
74,883
КЛИКОВ
Lazada: новый подход к шопингу в юго-восточном регионе
Как Lazada использовала MGID для продвижения своей платформы
Lazada: новый подход к шопингу в юго-восточном регионе
Как Lazada использовала MGID для продвижения своей платформы
ПОДРОБНЕЕ
$1.7
Средн. eCPA
$0.06
Средн. CPC
5.2%
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