Кейсы
Brandformance для международных и локальных брендов в действии
Domino's: вкусное решение для индонезийского региона
Как MGID увеличила количество онлайн-заказов в Domino’s, используя воображение с CTA.
Domino's: вкусное решение для индонезийского региона
Как MGID увеличила количество онлайн-заказов в Domino’s, используя воображение с CTA.
0.71%
Средн. CTR
$0.03
Средн. cpc
166,700
КЛИКОВ
HSBC Bank: помогаем нескучно рассказать о себе
Как MGID привлекла лидов, заинтересованных в кредитных картах HSBC.
HSBC Bank: помогаем нескучно рассказать о себе
Как MGID привлекла лидов, заинтересованных в кредитных картах HSBC.
$4
eCPA
$0.06
CPC
74,883
КЛИКОВ
Lazada: новый подход к шопингу в юго-восточном регионе
Как Lazada использовала MGID для продвижения своей платформы
Lazada: новый подход к шопингу в юго-восточном регионе
Как Lazada использовала MGID для продвижения своей платформы
$1.7
Средн. eCPA
$0.06
Средн. CPC
5.2%
КОЭФ. КОНВЕРСИИ